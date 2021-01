Zaunstreit in Eisenberg wird zum Fall für Justitia

Seit über drei Jahren schwelte der Streit um einen Hausgarten und den Zaun darum am Stadtrand von Eisenberg. Die Klage des Bauherrn gegen die Baubehörde des Saale-Holzland-Kreises, die den Bauantrag für einen Zaun um das Grundstück nicht genehmigt hatte, hat das Verwaltungsgericht Gera am Freitag abgewiesen.

Die massive Zaunanlage, die bereits errichtet ist, sei bauordnungsrechtlich nicht genehmigungsfähig, sagt nach der Urteilsverkündung der Gerichtssprecher, Verwaltungsrichter Bernd Amelung auf Nachfrage unserer Redaktion. Der Grund: Die Immobilie befinde sich nach Paragraph 35 des Baugesetzbuches im Außenbereich. Im Unterschied zu dem Gebäude, das aus bestandsrechtlichen Gründen eine teilweise Privilegierung habe und somit auch saniert werden dürfe, sei ein Zaun als neue bauliche Anlage nicht zulässig.

Der Bauherr hatte den Zaun hochgezogen, um sein Grundstück vor allem vor Wild und Wildschäden zu schützen. Unmittelbar nebenan befinden sich Felder und ein Hochstand, der Mühltalwald ist nicht weit. Das Argument des Klägers, dass auch der Zaun des nahegelegenen Friedhofs nach der Verwilderung von Gräbern durch Wildschweine ertüchtigt wurde, lässt das Verwaltungsgericht nicht gelten. Der Friedhof in Eisenberg liege im Bebauungsgebiet der Stadt, die Immobilie des Klägers hingegen eindeutig im Außenbereich, für den es keinen Bebauungsplan gebe.

Ob der massive Zaun, der durch Betonträger verstärkt ist, als Schwarzbau wieder abgerissen werden muss, ist offen. Das am Freitag gefällte Urteil ist nicht rechtskräftig. Die Klägerseite, also der Eisenberger Grundstückseigentümer habe bereits angekündigt, Widerspruch gegen die Entscheidung des Gerichts einzulegen, sagt Amelung. Erst mit einem rechtskräftigen Urteil könnte die Bauordnungsbehörde den Abriss des Zauns verfügen. Es sei denn, dass in naher Zukunft für das Gebiet am Rand der Stadt Eisenberg Baurecht geschaffen würde mit einem Bebauungsplan oder einem Flächennutzungsplan und der Schwarzbau so mit der städtischen Planung geheilt würde.