Zeitzgrund-Wirte in der Corona-Krise

Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten, nicht nur für die Gastwirte im Zeitzgrund zwischen Stadtroda und Schleifreisen waren bisher diese Feiertage ganz wichtig bei der Umsatzplanung.

Durch das Corona-Virus sind diese Feste auch in der Papier-, der Janis- und der Ziegenmühle mehr als gefährdet. „Das wäre hart, das wäre bitter. Wir Mühlenwirte sind auf die warmen Monate angewiesen. Jetzt kommt die Sonne heraus – und wir müssen schließen“, sage Jens Adomat von der Ziegenmühle.

Das Kurzarbeitergeld mit eingerechnet, geht es um Ausfälle in Höhe von 20.000 Euro. Das Minus kann auch die angekündigte Unterstützung vom Bund von 10.000 Euro für Unternehmen wie die Ziegenmühle mit acht Personen nicht stopfen. Geplante Feiern von Hochzeiten und Jugendweihen sind geplatzt. Die Absagen reichen bis in den Juni.

Nicht viel besser sieht es im benachbarten Reiterhof „Janismühle“ aus. „Wir müssen jetzt auf die Rücklagen zugreifen. Anders wird es nicht funktionieren. Es ist ja nicht absehbar, wie lange dieser Zustand anhalten wird“, sagte Geschäftsführerin Stephanie Diener. „Zum Glück haben wir keinerlei Kredite.“

Die größte Sorge in der Janismühle gilt den sieben Pferden. „Die Kremserfahrten fallen auch weg. Mit diesen Einnahmen konnten wir einen Teil des Futters einspielen“, sagte Diener. Knapp 1000 Euro fallen pro Monat für die Unterhaltung an. Die nicht eingeplante Pause durch Corona nutzt das Team der Janismühle für Dinge, „für die wir sonst nur wenig Zeit gehabt hätten. Wir renovieren gerade im Haus.“

Uwe Mesletzky, Inhaber der Papiermühle, wirkt sehr zurückhaltend. „Ich mache mir Sorgen. Es kann heute noch keiner wirklich sagen, wie lange diese Festlegungen gelten. Wir müssen aber von zwei, drei Monaten ausgehen. Und danach wird sich ganz sicher einiges ändern“. Mesletzky denkt nicht nur an Ostern, an den Männertag und an Pfingsten. Er schaut schon auf das geplante zweite Zeitzgrundfest am 23. August. „Im Moment hat es aber keinen Zweck, sich über das Fest großartig Gedanken zu machen. Wir können nur abwarten, was die Zeit bringt.“