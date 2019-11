Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zentrum von Eisenberg zwei Tage Fußgängerzone

Für den Nachweihnachtsmarkt am Freitag und Samstag in Eisenberg werden der Steinweg und der Marktplatz zur Fußgängerzone. Das heißt: Der Festbereich wird am Freitag ab 15 Uhr bis zum Sonntag, 1. Dezember, 8 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Darüber hat die Untere Verkehrsbehörde informiert.

Eine Umleitung führt vom Großen Brühl über die Geraer Straße, Mauergasse, Wächtergasse, Lange Gasse, die Burgstraße, Schlossgasse, Kreuzgasse und Marktgasse bis zum hinteren Bereich des Eisenberger Marktplatzes.

Bushaltestellen werden verlegt

Die Bushaltestellen der Stadtlinie am Markt und am Malzplan werden an die Steinhäuserstraße 12/Fabrikstraße verlegt.