Zum ersten Mal nahmen die Absolventen der Krause-Regelschule in Eisenberg ihre Zeugnisse aufgrund der Corona-Pandemie unter freiem Himmel in Empfang. Schulleiterin Petra Villmow ehrt die drei besten Absolventen der Klasse 10b: Annalena Engler, Tim Frensel und Jenny Hühn (von links).

Eisenberg. Absolventen und Lehrer der Krause-Regelschule in Eisenberg haben sich in ungewohntem, aber würdigem Rahmen verabschiedet.

Zeugnisübergabe unter freiem Himmel in Eisenberg

Das war eine Premiere: Zum ersten Mal erhielten die Absolventen der neunten und zehnten Klassen an der Krause-Regelschule in Eisenberg ihre Zeugnisse unter freiem Himmel. Schülern, Lehrern und allen Eltern war der Wettergott zum Glück wohlgesonnen.

Der festlich gestaltete Schulhof diente jetzt als farbenfrohe Kulisse für diese ungewöhnliche Zeugnisübergabe, um den Schülern der Abschlussklassen, die schon auf ihre Abschlussfahrt, die Mottowoche und den letzten Schultag verzichten mussten, einen würdigen Abschluss ihrer Schulzeit zu ermöglichen.

Umrahmt wurde der Festakt durch ein abwechslungsreiches Programm, das von den Schülern und ihrer Musiklehrerin Ewgenia Russack gestaltet wurde. Dabei zeigten die Schüler ihre vielfältigen Talente vom Geige-Spiel und Singen über das Rezitieren und Tanzen. Nach den emotionalen Reden der Schulleiterin Petra Villmow und der beiden Klassenlehrer Ralph-Jörg Banisch und Heike Nährig wurden die Zeugnisse – mit Abstand – übergeben. Natürlich wurden ebenfalls die besten Ergebnisse geehrt.

Für das Abschlussfoto wurde jeder einzeln fotografiert

Zum obligatorischen Fototermin für das Abschlussfoto musste sich in diesem Jahr jeder alleine begeben, doch dank einer Fotomontage können sich alle Absolventen trotzdem auf ein schönes gemeinsames Klassenfoto freuen, eine wertvolle Erinnerung an diesen nun zu Ende gegangenen Lebensabschnitt. Abgerundet wurde der Nachmittag durch einen Sektempfang, der vom Förderverein der Schule gesponsert wurden – eine schöne Tradition, die es auch in dieser Zeit ermöglichte, die Veranstaltung fast normal ausklingen zu lassen.

Allen Schulabgängern viel Glück für ihre weitere Zukunft und allen Helfern und Mitwirkenden ein großes Dankeschön.

Die Autorin dieses Beitrags, Birgit Hanf, unterrichtet an der Eisenberger Krause-Regelschule.