Ziege bleibt: Aus Stadtroda wird keine Fauststadt

In den vergangenen Tagen machten Begriffe wie Faustweg, Faustbrunnen und Faustfestspiele, in Stadtroda die Runde. Wir fragten uns: Wird jetzt aus der Stadt der Möhrenschaber, wie die Einwohner genannt werden, künftig eine Fauststadt?

Sylke Titzmann vom Bürgerbüro im Rathaus Stadtroda schüttelte bei dieser Frage mit dem Kopf. „Nein, Stadtroda bleibt die Stadt der Möhre. Und die Ziege ist auch künftig das Symbol, mit dem wir als Stadt überall werben und auf uns aufmerksam machen“, sagte Titzmann.

Faustfestspiele in Stadtroda seien eine gute Idee

Die Idee für die Faustfestspiele in Stadtroda findet sie toll. „Das ist eine klasse Sache. Ich hoffe, dieser Tag wird angenommen von den Stadtrodaern. Wenn es bei dem kulturellen Akt bleibt, ist überhaupt nichts zu sagen.“ Mit den beiden anderen Begriffen, „Faustweg“ und „Faustbrunnen“, kann sich Titzmann dagegen nicht anfreunden, „weil es dafür keinerlei historische Belege gibt. Wir können doch einen Weg in Stadtroda schaffen, ohne eine fundierte Geschichte dazu.“ Sie verwies sogar auf einen Schriftverkehr, da wurde ein Rechtsanwalt beauftragt zu prüfen, ob sich die Stadt Stadtroda Fauststadt nennen darf. Die Antwort lautete: nein.

In der Stadtrodaer Tourist-Information. Foto: Jens Henning

Und: Der Brunnen unterhalb des Schlosses, auf dem Gelände des alten Marktplatzes, hat eine eigene Geschichte. Die könne man doch nicht einfach so wegwischen und daraus von heute auf morgen ein Faustbrunnen machen, erklärte Titzmann.

Wenn über Faust geredet wird, dann nur mit dem Zusatz „Der Sage nach“

Und dann verwies sie auf einen Fakt, der ab sofort immer in Zusammenhang mit Faust genannt werden sollte. „Wenn wir hier über Faust reden, dann immer mit dem Zusatz, der Sage nach.“

Im Bürgerbüro dominierten die Ziege und die Möhre das Bild – auf allen möglichen Dingen. „Wir haben Kugelschreiber, Postkarten, Grußkarten, alle mit der Ziege versehen. Überall sieht man die Ziege mit der Möhre.“ Auf Grund der angespannten finanziellen Lage in der Stadt könne die Produktpalette nicht ergänzt werden.

Wegleitsystem in Stadtroda ist mit Ziege versehen

Auch außerhalb des Bürgerbüros trifft man auf die Ziege. Das gesamte Wegleitsystem in Stadtroda ist mit einer speziellen Ziege versehen. An einigen Orten wurde die Tierfigur von Unbekannten entwendet. Offenbar genießt sie einen Sammlerwert.

Dass die Zeichen der Zeit in Stadtroda auf „Ziege“ stehen, das bekommt jeder Bürger oder Gast auch sofort mit, wenn er das Rathaus betritt. Gegenüber der Eingangstür, rechts neben dem Treppenaufgang, steht eine Ziege als Holzskulptur. An der Wand kann der Besucher die Sage um die Rodsche Möhre nachlesen.

Den Begriff „Möhre“ findet man in Stadtroda auch in anderen Zusammenhängen. So gibt es die Musikgruppe „Die Rodschen Möhrenschaber“. Die Fußballer von Grün-Weiß Stadtroda werden als „Rodsche Möhre“ oder nur kurz „Die Möhre“ bezeichnet.

Bis 2013 wurde am Stadtrodaer Wahrzeichen, dem Roten Tor, das Rote-Tor-Fest organisiert. Höhepunkt war der Moment, als eine Ziege in Anlehnung an die Sage, die Möhre aus dem nachgestellten Torschloss gefressen hatte. Die Veranstaltung war von Anfang an ein Besuchermagnet.

Das Fest sollte ab dem Jahr 2014 im jährlichen Wechsel mit dem Strohfest ausgetragen werden. Dann gab es Probleme in der Finanzierung. Das Rote-Tor-Fest verschwand bis heute aus dem Veranstaltungskalender.