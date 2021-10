Pauline Görsch, Julius Schütze und Lou Gleitsmann (von links) üben am Montag das Jonglieren, während sich Pauline Steinert unter Anleitung von Trainer Lorenzo Rosner ans Trapez wagt.

Zirkusaufführung in Eisenberg findet statt

Eisenberg. Nachdem die erste Vorstellung am Nachmittag abgesagt werden musste, geht es um 18 Uhr mit „Laras Traumland“ los.

Bedingt durch das Sturmtief war die erste Zirkusaufführung von „Laras Traumland“ der Herzog-Christian-Grundschule in Eisenberg am Nachmittag abgesagt worden. Eigentlich sollten die 156 Kinder bereits um 15 Uhr ihre Prämiere feiern. Da der Friedenspark vom Ordnungsamt gesperrt war, konnte diese jedoch nicht stattfinden. Aufgrund der etwas beruhigten Wetterlage durften Zirkusteam, Grundschüler und Gäste zur Vorstellung um 18 Uhr ins Zelt.

Eine Generalprobe konnten die Schülerinnen und Schüler zwar nicht mehr durchführen "aber die Kinder kriegen das hin. Sie haben das Programm gut drauf", ist Zirkusdirektor Andre Sperlich zuversichtlich für die spätere Premiere.

Für die ausgefallene Veranstaltung gibt es am Freitag, um 14 Uhr eine dritte Aufführung. So zeigen die Kinder ihr einstudiertes zweistündiges Programm am Freitag gleich drei Mal: Um 10 Uhr, um 14 Uhr und um 17 Uhr.