Zurück in die 80er: Meusebach feiert Fasching

Als einer der letzten Faschingsvereine im Kreis steigt die Meusebacher Faschingsgesellschaft (MFG) am Sonnabend in den närrischen Trubel ein und bietet ihren Gästen zwei Abendveranstaltungen sowie einen schönen Kinderfasching.

Präsident Torsten Schwarz verrät traditionell noch nicht viel, was die Gastbeiträge anbelangt, doch sollen sich unter anderem für die Auftaktveranstaltung am Sonnabend die „Gaudimotten“ aus Molbitz angekündigt haben. Auch Eineborn, Eisenberg, Quirla, Weißenborn und Großpürschitz werden eigene Programmhöhepunkte in Meusebach präsentieren.

„80er Jahre bis zur Wende, wir feiern Fasching ohne Ende“

Nach langer Pause wird auch der Meusebacher Karnevalsnachwuchs zur 45. Session wieder zu erleben sein, Klaus Bergner und Hartmut Pohl alias Elfriede gestalten die Bütt. Die Meusebacher Karnevalisten begeben sich unter dem Motto „80er Jahre bis zur Wende, wir feiern Fasching ohne Ende“ auf eine Zeitreise. Welche Ereignisse in dieser Zeit die Szenerie für den diesjährigen Beitrag der Meusebacher Faschingsgesellschaft bilden, dürfte für die Besucher eine Überraschung sein.

Das Dorfgemeinschaftshaus, die legendäre Spatzenjägerhalle, ist entsprechend geschmückt und diverse Kulissen sind aufgebaut. Selbst ein Nachbau der Berliner Mauer wurde in mühevoller Kleinarbeit angefertigt. Was diese jedoch mit dem Meusebacher Programm zu tun hat, darf an dieser Stelle noch nicht verraten werden.

Abendveranstaltungen am Sonnabend, 22. und 29. Februar, jeweils ab 20.11 Uhr und Kinderfasching am Sonntag, 23. Februar, ab 15 Uhr in der Spatzenjägerhalle. Karten gibt es im Vorverkauf bei Volker Putze unter Telefon 036428/62911 sowie an der Abendkasse, der Kinderfasching ist eintrittsfrei.