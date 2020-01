Nach dem geänderten Bebauungsplan soll nur noch eine statt der schon genehmigten zwei Stadtvillen im Baugebiet "Zum Mühltal" in der Oskar-Weise-Straße in Eisenberg gebaut werden.

Zustimmung zu abgespecktem Bauplan

Eigentlich hatte der Investor für das Baugebiet „Zum Mühltal“ zwei Stadtvillen geplant. So wurde seine Planung bereits im Jahr 2017 genehmigt. Nun soll es in dem Areal an der Oskar-Weise-Straße doch nur eine Stadtvilla werden, auf der verbleibenden Fläche sollen Garagen entstehen. Der Bauherr wolle den Mietern der bereits existierenden Garagen nicht kündigen für die Bewohner der künftigen Stadtvillen, erläuterte die Bauamtsleiterin Gabriela Daßler am Donnerstagabend den Mitgliedern des Hauptausschusses des Eisenberger Stadtrates. „Städtebaulich ist das vertretbar“, sagte sie. Es erhöhe sogar noch die Wohnqualität, wenn nur eine Stadtvilla errichtet werde und kein zweites großes Gebäude daneben gesetzt wird. Da der Bau von Garagen aber eine wesentliche Nutzungsänderung für einen wesentlichen Teil des Baugebietes darstelle, müsse der Bauplan geändert werden. Eine Grundsatzentscheidung per Stadtratsbeschluss sei die Voraussetzung dafür, dass der Bauherr den Planungsauftrag vergibt. Einstimmig befürwortete der Hauptausschuss die Planungsänderung – nicht zuletzt, weil der Investor ein Eisenberger ist. Der Bauausschuss wird sich in der kommenden Woche mit dem Thema befassen.

Bauausschuss in Eisenberg am Donnerstag, 30. Januar, 18 Uhr im Ratssaal