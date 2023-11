Am Mittwochabend rückten die Kameraden mehrerer Wehren zu einem Brand in einem Schkölener Wohnhaus aus.

Zwei Einsätze an einem Tag in Schkölen

Schkölen. Kameraden mehrerer Feuerwehren rücken zu vermeintlichen Großbrand sowie zu einem Gebäudebrand aus

„Für uns als kleine Feuerwehr war es ein sehr ereignisreicher Tag mit gutem Ausgang“, berichtet Markus Matz, Zugführer bei der Freiwilligen Feuerwehr Schkölen. Gleich zwei Mal waren Kameraden am Mittwoch ausgerückt. Verstärkung hatte es zudem von weiteren umliegenden Wehren gegeben.

Laut einem Bericht der Schkölener Feuerwehr war am Mittwochmorgen gegen 6.18 Uhr eine erste Alarmierung mit dem Stichwort „Großbrand“ für die Wehren der Ortsteile Dothen, Wetzdorf und Schkölen sowie die Wehren Dornburg-Camburg und Bürgel eingegangen. Bereits aus einiger Entfernung habe man einen großen Feuerschein beobachten können. Vor Ort, auf der Höhe eines Agrarbetriebes in Wetzdorf, habe man jedoch schnell Entwarnung geben können. Laut Feuerwehrbericht handelte es sich demnach um ein angemeldetes Lagerfeuer.

Zum zweiten Einsatz des Tages wurden die Kameraden gegen 16.40 Uhr am späten Nachmittag gerufen. Nach einer ersten Information handelte es sich hierbei um einen Gebäudebrand in Schkölen. Es rückten die Wehren Schkölen, Dothen, Wetzdorf, Graitschen an der Höhe, Eisenberg, Camburg und Bürgel aus. Beim Eintreffen der Kameraden befanden sich die Bewohnerin, ihr Sohn sowie der Hund bereits im Freien.

Laut Bericht brannte es im Wohnzimmer des Hauses. „Aufgrund der guten Zusammenarbeit konnte der Brand schnell gelöscht werden“, berichtete Einsatzleiter Markus Matz am Donnerstag. Es wurde niemand verletzt. Auch der Wasserschaden sei möglichst gering gehalten worden. Gegen 18.45 Uhr konnte die Einsatzstelle wieder verlassen werden. Besonders danken wolle man den beteiligten Wehren für die gute Zusammenarbeit. jg