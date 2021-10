Erfurter Zoo: Löffelhündin Juba eingeschläfert

Erfurt. Der Erfurter Zoo trauert um Löffelhündin Juba.

Die 13 Jahre alte Hündin wurde eingeschläfert, nachdem auch Therapieversuche nicht den erhofften Erfolg brachten. Nach Angaben des Zoos von Mittwoch hatte Juba bereits seit einigen Wochen große Mühe beim Fressen und Schlucken. Sie war mit gerade einmal fünf Monaten als erste Löffelhündin in die Erfurter Löwensavanne eingezogen.

Die paarweise lebenden, fuchsähnlichen Kleinraubtiere mit den außergewöhnlich großen Ohren kommen ausschließlich in Afrika vor. Damit das in Erfurt lebende Männchen Maputo nicht lange allein bleiben muss, sucht der Zoo nun europaweit mit Hilfe des Zuchtbuchkoordinators eine neue, junge Löffelhündin. Erfurt will so die Zucht der Löffelhunde fortsetzen. Deutschlandweit gibt es nur neun Zoos, die diese Tiere halten.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Erneut Nashorn-Nachwuchs im Thüringer Zoopark erwartet

Löwenwelpen erkunden erstmals Außenbereich im Zoopark Erfurt

Kleiner Löwenkater im Zoopark Erfurt heißt Makuti