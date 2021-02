Illegale Corona-Party in Erfurt aufgelöst – 19-Jähriger greift Polizisten an

Anwohner in der Johannesvorstadt von Erfurt beschwerten sich am Freitagabend über eine lautstarke Party. Die Polizei stellte daraufhin in der betroffenen Wohnung sieben Personen fest. Nicht nur, dass diese damit gegen die aktuellen Corona-Einschränkungen verstoßen hatten, zudem drang aus der Wohnung ein verräterischer Geruch von Marihuana.

Wie die Polizei mitteilte, gaben drei junge Männer ihre Drogen freiwillig heraus. Bei der Überprüfung eines 29-jährigen Gastes habe sich außerdem herausgestellt, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Er konnte einen Gefängnisaufenthalt abwenden, indem ein Verwandter die geforderte Geldstrafe von mehr als 1000 Euro bezahlte. Die Party endete für alle Beteiligten mit entsprechenden Anzeigen.

Junger Mann greift Polizisten an

In der Nacht zu Sonntag führte die Polizei in Erfurt gemeinsam mit dem Stadtordnungsdienst eine Streife durch. Wegen Verstoßes gegen die Ausgangsbeschränkungen wurde dabei gegen 0.10 Uhr ein 19-Jähriger in der Wilhelm-Külz-Straße kontrolliert. Gerade als dessen Personalien aufgenommen waren, habe der junge Mann einen Polizisten angegriffen und ihn mit der Faust geschlagen, so die Polizei.

Aufgrund seines aggressiven Verhaltens sei der 19-Jährige gefesselt und zur Dienststelle gebracht worden, wo er sich schnell wieder beruhigt habe, sodass ihm die Gewahrsamszelle erspart blieb. Gegen den jungen Mann wurde unter anderem Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erstattet.

