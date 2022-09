Kriminalpolizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung in Erfurt

Erfurt. Ein Brandstifter hat in der vergangenen Nacht in Erfurt einen fünfstelligen Schaden verursacht. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Freitag zu Samstag kam es in der Erfurter Krämpfervorstadt zu einer schweren Brandstiftung. Wie die Polizei mitteilte, zündete ein Unbekannter zwei Mülltonnen in der Werner-Uhlworm-Straße an.

Das Feuer zerstörte nicht nur die Abfallbehälter. Die Flammen griffen auch auf eine Hauswand und zwei geparkte Autos über. Trotz sofortiger Löscharbeiten durch die Feuerwehr konnte ein Gesamtschaden von schätzungsweise 15.000 Euro nicht verhindert werden.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Erfurt geführt. Diese nimmt sachdienliche Hinweise unter Angabe der Bezugsnummer 0230744/2022 entgegen.

