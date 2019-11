Erfurt. Gleich mehrere Weihnachts- und Adventsmärkte gehen in Erfurt am Montag und Dienstag an den Start.

Zehn Mini-Baumhäuschen mit hell erleuchteten winterlichen Szenen hängen in den Bäumen des Christkindlmarktes am Augustiner. In der Höhe von Kinderaugen. So manche brachten kreiselnde Karussells, Eisenbahnen oder ein Weihnachtsmann auf dem Schlitten schon am Eröffnungstag zum Strahlen.