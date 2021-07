Mann gewürgt und Polizisten angegriffen – Promillefahrt mit Reifenplatzer – Drogen entdeckt

Erfurt. Ein Streit zwischen zwei Männern ist in Erfurt eskaliert, dabei wurde auch ein Polizist verletzt. Zudem wurde ein betrunkener Autofahrer gestellt und größere Mengen Drogen gefunden.

Am Samstagnachmittag gerieten in der Camburger Straße in Erfurt zwei Männer im Alter von 33 und 46 Jahren aneinander. Laut Polizei hatten sie zuvor gemeinsam Alkohol getrunken. Es entwickelte sich ein Streit. Der Jüngere beleidigte den Älteren dabei, drohte ihm Schläge an und würgte er ihn schließlich. Zeugen seien dazwischen gegangen und riefen die Polizei. Der 33-Jährige zeigte sich jedoch wenig erfreut über die Anwesenheit der Polizisten. Als er nach seinem Ausweis durchsucht werden sollte, habe er Widerstand geleistet. Dabei verletzte er einen der Polizisten und zog sich selbst leichte Verletzungen zu. Er wurde zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

BMW-Fahrer gefährdet Verkehrsteilnehmer

Am Sonntagnachmittag meldeten mehrere Autofahrer einen BMW, der in Schlangenlinien über die Autobahn 4 fuhr. Als der BMW bei Vieselbach die Autobahn verließ, habe er ein Wohnmobil geschnitten, das nur durch eine Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß verhindern konnte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort, wobei er mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet. Als ihm auf der Bundesstraße kurz vor Linderbach ein Reifen platzte, war seine Fahrt beendet. Eine Polizeistreife stellte den Fahrer. Der 35-jährige Mann war der Polizei bereits bestens bekannt. Ihm fehlte nicht nur eine gültige Fahrerlaubnis. Bei einem Alkoholtest erreichte er einen Wert von 1,3 Promille. Es folgten eine Blutentnahme und eine Strafanzeige. Verkehrsteilnehmer, die durch den BMW gefährdet wurden werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361/7443-0 zu melden.

Größere Mengen Rauschgift entdeckt

Am Wochenende gingen der Erfurter Polizei gleich zwei Männer mit größeren Mengen Rauschgift ins Netz. Am Samstagnachmittag wurde am Nettelbeckufer einen Fahrradfahrer kontrolliert. Die Polizisten staunten nicht schlecht, als sie im Rucksack des 39-Jährigen mehrere Tütchen mit Marihuana auffanden. Insgesamt seien mehr als 60 Gramm Betäubungsmittel sichergestellt worden. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde weiteres Marihuana gefunden, so die Polizei.

Auf der Fahndung nach einem flüchtigen Täter geriet am Freitagnachmittag am Mispelweg durch Zufall ein polizeibekannter 39-Jähriger ins Visier einer Polizeistreife. Zwar hatte er mit dem eigentlichen Fall nichts zu tun, dafür hatte er aber seinen Rucksack in einem Gebüsch verschwinden lassen. Der Grund dafür offenbarte sich bei einem Blick in das Gepäckstück. Darin fanden die Polizisten fast 40 Gramm Marihuana und mehrere hundert Euro Bargeld. Es erfolgten die vorläufige Festnahme des Mannes und eine Wohnungsdurchsuchung. Ein bestehender Haftbefehl wurde durch einen Richter wieder in Vollzug gesetzt, sodass er noch am Abend ins Gefängnis überstellt wurde.

