Mann schreit rechte Parolen und beschimpft Polizei – Autodieb auf frischer Tat erwischt – Teenager mit 1,4 Promille

In der Nacht zum Dienstag wurde die Erfurter Polizei darüber informiert, dass sich eine betrunkene 51-Jährige in einer Wohnung aufhält, obwohl sie für das Objekt Hausverbot habe. Vor Ort zeigte sich der 53-jährige Mieter wenig begeistert, als die Polizisten vor seiner Tür standen. Der sturzbetrunkene Mann beleidigte und beschimpfte die Beamten. Außerdem schrie er lautstark rechte Parolen durch das Wohnhaus, teilte die Polizei mit. Unter lautstarken Protests ihres Lebensgefährten musste die 51-Jährige schließelich die Wohnung verlassen. Gegen beide sei Anzeige erstattet worden.

Betrunkener Teenager nachts gestoppt

Im Bereich Venedig wollten Polizisten in der vergangenen Nacht gegen 3 Uhr einen Radfahrer aufgrund der bestehenden Ausgangsbeschränkung einer Kontrolle unterziehen. Laut Polizei versuchte der Teenager daraufhin zu flüchten, konnte nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Der 14-Jährige setzte sich zur Wehr und versuchte mit seinem Ellenbogen, einen Polizisten ins Gesicht zu schlagen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte bei dem der 14-Jährigen einen Wert von knapp 1,3 Promille. Der Jugendliche wurde anschließend seinen Eltern übergeben.

Bargeld aus Firma gestohlen

Unbekannte brachen in der Nacht von Sonntag zu Montag in eine Firma in der Sondershäuser Straße ein. Vermutlich verschafften sie sich über ein Fenster Zutritt zum Objekt und gelangten so in die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ließen die Diebe mehrere hundert Euro Bargeld mitgehen.

Autodieb auf frischer Tat erwischt

Einen 41-jährigen mutmaßlichen Autodieb stellte die Polizei am Montagabend in der Eislebener Straße. Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie der Mann die Scheibe eines VW eingeschlagen hatte und sich dann im Inneren des Autos zu schaffen machte. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, erwischten sie den 42-Jährigen gerade dabei, wie er Teile des Armaturenbrettes demontierte. Vermutlich wollte er das Auto kurzschließen und stehlen, so die Polizei. Außerdem habe der Mann den Tankdeckel eines parkenden Opel geknackt, Kraftstoff sei aber nicht gestohlen worden. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde der 42-Jährigen nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

