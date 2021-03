Nächtliche Geräusche verschrecken Frau in Erfurt – Polizei entlarvt kuriosen Übeltäter

Erfurt. Eine verängstigte Frau hat sich in Erfurt wegen vermeintlicher Einbrecher in ihrem Schlafzimmer eingeschlossen. Die alarmierte Polizei ermittelte einen unerwarteten Übeltäter.

Voller Sorge hat eine Frau in der Nacht zum Dienstag bei der Erfurter Polizei angerufen. Nachdem die 29-Jährige gegen 1 Uhr durch Poltergeräusche aufgeschreckt worden war, hatte sie sich aus Angst vor Einbrechern in ihrem Schlafzimmer eingeschlossen und den Notruf gewählt.

Mehrere Streifenwagen rückten daraufhin aus, um den vermeintlichen Dieb zu ergreifen. In der Wohnung entpuppte sich dann allerdings ein Sauroboter als Übeltäter. Er hatte in der Nacht seine Runden in der Wohnung gedreht und war dabei gegen Möbel gefahren, so die Polizei.

Räuber und Gendarm

Eine vermeintliche Straftat meldete eine Frau am Montagnachmittag in der Erfurter Stollbergstraße. Laut Polizei hatte sie zwei Jugendliche beobachtet, die einem Jüngeren ein Fahrrad wegnahmen. Anschließend gab es zwischen dem Trio eine kleine Rangelei. Auch hier kamen mehrere Polizisten zum Einsatz, um die Täter zu stellen. Vor Ort konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Die drei Jugendlichen hatten ganz offensichtlich schauspielerisches Talent bewiesen. Sie hatten nur Räuber und Gendarm gespielt. Eine Straftat lag daher nicht vor.

