Promillefahrt endet in Erfurt mit Totalschaden und für Frau im Krankenhaus

Erfurt. Eine Frau ist in Erfurt mit ihrem Auto verunglückt. Der Grund für den Unfall wurde schnell gefunden.

Eine 37-jährige Autofahrerin ist am Samstag in Erfurt bei einem Unfall verletzt worden. Laut Polizei hatte die Frau gegen 22.30 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war nach rechts von Fahrbahn abgekommen. Sie stieß daraufhin gegen die Leitplanke und beschädigte diese auf Strecke von etwa 45 Metern. Anschließend drehte sich das Fahrzeug um die eigene Achse und kam zum Stehen.

Die Frau wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für den Unfall wurde schnell gefunden. Ein Atemalkoholtest der 37-Jährigen ergab einen Wert von 2,46 Promille. Der Führerschein der Frau wurde eingezogen. Am Auto entstand Totalschaden.

