Rentnerin in Erfurt bestohlen – Polizei sucht mit Foto nach einer Frau

Am 26. August des vergangenen Jahres entwendete eine Frau in der Innenstadt von Erfurt aus der Handtasche einer 81-jährigen Frau deren Geldbörse mit Bargeld und EC-Karte. Anschließend hob sie an einem Geldautomaten am Anger vom Konto der Rentnerin insgesamt 1.000 Euro ab. Nun veröffentlichte die Polizei ein Foto der Tatverdächtigen.

Wer kennt die abgebildete Frau und kann Angaben zu ihr machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erfurt unter der Telefonnummer 0361 / 574324-602 oder per Mail an K3.KPI.Erfurt@polizei.thueringen.de entgegen.

