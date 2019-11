Stadtrat: „Tiny Houses“ bleiben in Erfurter Kleingartenanlagen verboten

Die Errichtung sogenannter „Tiny Houses“ – im Trend liegende Mini-Häuser mit 15 bis 20 Quadratmetern Wohnfläche – sollte nach den Vorstellungen der AfD-Stadtratsfraktion in Erfurter Kleingartenanlagen für Wohnzwecke ermöglicht werden – bei Beibehaltung der kleingärtnerischen Nutzung. Das sah eine Beschlussvorlage im Stadtrat vor, die jedoch mit großer Mehrheit abgelehnt wurde.

Der Antrag wurde mit dem in der Stadt Erfurt für Mieter angespannten Wohnungsmarkt begründet. Ein Grund sei das nicht im ausreichenden Maß vorhandene Wohnungsangebot. Allerdings könne eine Entlastung des Wohnungsmarktes in Erfurt erreicht werden, wenn die Nutzung von Kleingartenanlagen für Dauerwohnzwecke bauplanungsrechtlich ermöglicht werde, heißt es in dem Antrag.

Tiny Houses als attraktive Alternative?

Der Trend zu Tiny Houses stelle eine durchaus attraktive Variante des Wohnens dar, welche sich in vorhandene Kleingartensiedlungen gut integrieren ließe, ohne den Charakter der Flächen als grüne Lungen signifikant zu verändern. Nicht zuletzt würde eine entsprechende Änderung der Bauplanung auf Kleingartenflächen es vielen Bürgern ermöglichen, sich Wohneigentum zu verschaffen, die sich bisher aufgrund des nach wie vor niedrigen Einkommensniveaus keine eigene Wohnung in Erfurt leisten konnten. Das Fehlen eines B-Planes und damit einer gesicherten Erschließung würde allerdings verhindern, dass Feuerwehr oder Krankenwagen im Notfall Hilfe leisten, da die Wege in Kleingartenanlagen zu eng seien. Meist seien sie ein bis zwei Meter breit, ein Einsatzfahrzeug brauche mindestens 3,5 Meter, war für Linke-Stadtrat Matthias Bärwolff der Hauptgrund, das Ansinnen abzulehnen.

Ver- und Entsorgung ginge zu Lasten der Kleingärtner

Unklar seien wesentliche Dinge der Ver- und Entsorgung – also bei Wasser, Strom, Abwasser, Internet etc.. Um diese Probleme zu lösen, kämen sowohl auf die Kleingärtner als auch auf die Allgemeinheit Kosten zu. Geld, das aber in Schulen und Kindergärten gebraucht werde. Dazu kämen noch Kosten für den Bau von Straßen und Kanälen. Der Antrag sei, so Bärwolffs Fazit, ein Angriff auf das deutsche Kleingartenwesen, einer Errungenschaft der Arbeiterbewegung. Für AfD-Fraktionschef Stefan Möller „alles nur Ausreden“.

Kleingärten und Wochenendhausgebiete sollen ausschließlich der Erholungsnutzung dienen, nimmt das Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung ebenfalls ablehnend Stellung. Die beabsichtigte generelle Zulässigkeit von Wohnnutzungen in den Erfurter Kleingartenanlagen widerspreche der bisherigen Beschlusslage des Stadtrates.