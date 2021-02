Öffentliche Toilette am Domplatz

Stille, verdreckte Örtchen: Mit Lockdown verschwinden in Erfurt öffentliche Toiletten

Es stinkt und ist ein unzumutbarer Anblick. Zudem auch noch Sachbeschädigung. Ekelerregende Hinterlassenschaften direkt vor der Eingangstür und an der Fassade verärgern Stefan Buck. Der Rechtsanwalt hat in einem Haus in unmittelbarer Nachbarschaft zum Einkaufszentrum F1 seine Kanzlei und leidet unter den Hinterlassenschaften.