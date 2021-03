Tausende Euro Schaden durch Einbrecher in Schule – Corona-Verstöße in Erfurt – Bar geplündert

Erfurt. Einbrecher haben in einer Schule in Erfurt ihr Unwesen getrieben. Auch Verstöße gegen die Corona-Regeln und Diebe in einer Bar beschäftigen die Polizei.

In der Nacht von Montag zu Dienstag machten sich Unbekannte in einer Grundschule im Erfurter Süden zu schaffen. Die Diebe brachen mehrere Türen auf und durchsuchten in der weiteren Folge Klassenräume und das Sekretariat, das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei richteten die Einbrecher einen Schaden von circa 4.000 Euro an. Ob etwas gestohlen wurde, sei noch unklar.

Verstöße gegen Corona-Regeln

Der Sonnenschein lockte am Dienstag viele Leute nach draußen. Dass immer noch die Eindämmungsverordnung der Stadt Erfurt gilt, vergaßen laut Polizei dabei offenbar einige. Im Thomaspark hockten gut 20 Jugendliche zusammen. Als Polizisten den Bereich passierten bekamen die Teenager flinke Füße. 15 von ihnen seien gestellt worden. Einer habe ein Einhandmesser bei sich gehabt. Ein ähnliches Bild bot sich im Bereich des Stadtparkkopfes. Hier hatten sich nach Polizeiangaben insgesamt 27 Jugendliche getroffen. Von allen Personen wurde die Identität festgestellt, sie wurden belehrt und erhielten Platzverweise.

Einbrecher räumen Bar aus

Der Inhaber eines Cafés in der Magdeburger Allee in Erfurt traute am Dienstag seinen Augen nicht. Vor Wochen war er zuletzt in seiner Bar gewesen und musste nun feststellen, dass sich Diebe in seinem Laden bedient hatten. Dabei gingen die Einbrecher nicht zimperlich vor. Laut Polizei stahlen sie alles was nicht niet- und nagelfest war. Neben Technik ließen sie auch Alkohol, Deko und Möbel mitgehen. Der Wert der Beute beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

