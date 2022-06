Teuren Neuwagen aus Autohaus gestohlen - Schuhdiebin einen Gang zu langsam - Verfolgungsjagd

Erfurt. Von einem Autohausgelände ist ein teurer Neuwagen entwendet worden. Einer Schuhdiebin ging auf der Flucht die Puste aus und eine Verfolgungsjagd endete bei einem Windkraftrad. Die Meldungen der Polizei für Erfurt:

Am Dienstag wurde bei der Polizei der Diebstahl eines Hyundai gemeldet. Den Angaben zufolge wurde der weiße Neuwagen im Wert von mehr als 65.000 Euro von einem Autohausgelände in der Vollbrachtstraße entwendet. Wie die Diebe das Auto stehlen konnten, sei bisher noch unklar. Die Polizei leitete die Fahndung nach dem Hyundai ein und ermittelt wegen besonders schweren Fall des Diebstahls.

Einen Gang zu langsam

In der Nacht zu Mittwoch brach ein Diebespärchen in ein Wohnhaus in der Erfurter Altstadt ein. Besonders leise gingen sie dabei offenbar nicht vor, denn ein Anwohner wurde durch den Lärm aus dem Schlaf gerissen. Als der 30-Jährige in den Flur schaute, ertappte er das Pärchen. Sie hatten von ihm vier Paar Nike-Schuhe im Wert von 400 Euro aus dem Schuhregal gestohlen. Das Duo flüchtete und der Mann nahm die Verfolgung auf. Die Diebin war aber weder mit guten Laufschuhen, noch mit Kondition ausgestattet. So gelang es dem 30-Jährigen, die Frau zu stellen und der Polizei zu übergeben. Ihrem Komplizen gelang dagegen die Flucht. Die 25-Jährige wurde vorläufig festgenommen und sitzt aktuell in einer Gewahrsamszelle der Polizei. Ein Teil der Beute wurde bei der Frau aufgefunden und konnte dem Eigentümer wieder zurückgegeben werden.

Verfolgungsjagd endet bei Windkraftrad

Am frühen Mittwochmorgen gegen 3.50 Uhr wollte eine Polizeistreife in der Leipziger Straße in Erfurt einen blauen VW Golf kontrollieren. Stattdessen gab der unbekannte Fahrer allerdings Gas und flüchtete. Wie die Polizei mitteilt, überholte er auf der Landstraße zwischen Erfurt-Ringelberg und Kerspleben in einer unübersichtlichen Linkskurve ein Auto und gefährdete dabei einen Lkw-Fahrer im Gegenverkehr. Dem Fahrer gelang schließlich die Flucht über angrenzende Feldwege. Der VW Golf wurde schließlich verlassen an einem Windkraftrad gefunden und sichergestellt.

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. In diesem Zusammenhang werden insbesondere der unbekannte Lkw-Fahrer und weitere Zeugen gesucht, die Angaben zur Tat oder Hinweise zum Täter geben können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) entgegen.

