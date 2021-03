Erfurt. Einbrecher haben in Erfurt einen Tresor erbeutet. Die Polizei ermittelt außerdem gegen Unbekannte, die sich an zwei Autos zu schaffen machten. Bei einem Unfall verletzte sich ein Radfahrer.

Tresor aus Büro in Erfurt gestohlen – Reifen an Autos zerstochen – Radfahrer verletzt

Am Heckenrosenweg brachen Diebe in der Nacht zum Donnerstag in ein Büro in Erfurt ein. Laut Polizei drangen die Täter gewaltsam über eine Balkontür in das Gebäude ein und richteten dabei richteten etwa 700 Euro Sachschaden an. Mehrere Räume und Schränke seien durchsucht worden, wobei die Einbrecher unter anderem auf einen Tresor stießen, den sie entwendeten. Ein Passant fand den aufgebrochenen Geldschrank am Nachmittag nur unweit vom Tatort entfernt wieder. Mehrere hundert Euro Bargeld fehlten den Angaben zufolge. Die Kriminalpolizei untersuchte den Tatort und führt die weiteren Ermittlungen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls.

Autos beschädigt

In der Nacht zum Donnerstag machten sich Unbekannte in Erfurt an zwei Autos am Schmidtstedter Ufer und in der Breitscheidtstraße zu schaffen. An einem VW-Caddy zerstachen sie zwei Reifen und stahlen einen Außenspiegel. Auch bei einem Ford Fokus wurden zwei Reifen zerstochen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt, so die Polizei.

Radfahrer verletzt

Bei "rot" fuhr am Donnerstagvormittag ein 26-jähriger Fahrradfahrer über eine Kreuzung in der Eugen-Richter-Straße. Ein 68-jähriger Toyota-Fahrer, der auf der Eugen-Richter-Straße aus Richtung Paul-Schäfer-Straße kommend in Richtung Steinplatz gerade über die Kreuzung fuhr, konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Radfahrer. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, teilte die Polizei mit. Der Toyota sei so stark beschädigt worden, dass er abgeschleppt werden musste.

