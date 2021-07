Unglaubliche Szenen auf A4: Renault flüchtet nach Unfallserie als Falschfahrer – Polizei fahndet nach Insassen

Erfurt. Die Polizei fahndet nach zwei Insassen eines Renault, die nach mehreren Unfällen auf der A4 bei Erfurt entgegen der Fahrtrichtung geflüchtet sind. Das Auto wurde in einem Gebüsch entdeckt.

Auf der Autobahn 4 bei Erfurt haben sich am Dienstagabend unglaubliche Szenen abgespielt, nach denen die Polizei zwei geflüchtete Insassen eines Renault Clio sucht. Wie die Autobahnpolizei am Mittwoch mitteilt, war der Clio kurz vor 18 Uhr während der Fahrt in Richtung Dresden an der Auffahrt Erfurt-West von der Fahrbahn abgekommen. Polizisten fanden das Fahrzeug jedoch vor Ort nicht mehr, dafür aber ein Kennzeichen und einen Scheinwerfer, des blauen Kleinwagen.

Zeugenaussagen ergaben, dass der Fahrer des Renaults mehrere Anläufe unternommen habe, um wieder zurück auf die Autobahn zu gelangen. Schließlich habe er einen dort fahrenden Ford Tourneo gerammt. Anstelle seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, habe der Renault-Fahrer gewendet und dabei den Kleinbus ein weiteres Mal gerammt. Anschließend raste der Clio entgegen der Fahrtrichtung über die Auffahrt Erfurt-West davon, um die A 4 zu verlassen.

Gegen 20.45 Uhr wurde der gesuchte Renault in einem Gebüsch unweit der Anschlussstelle Erfurt-West auf der Landstraße 3004 gefunden. Mit einem zur Fahndung eingesetzten Fährtensuchhund verfolgte die Polizei die Spur entlang der Landstraße weiter bis zur Einfahrt eines Möbelhauses, wo diese sich allerdings verlor.

Gegen Mitternacht war das Unfallfahrzeug durch einen Abschleppdienst geborgen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich in dem Renault Clio mit niederländischem Kennzeichen zwei Männer befunden haben, wobei der Fahrer kurze, schwarze Haare gehabt haben soll. Der Sachschaden am Ford wird auf circa 5000 Euro geschätzt.

Hinweise zu den Insassen des Renaults bzw. dem im Anschluss genutzten Fluchtfahrzeug nimmt die Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 036601/70-0 oder jede andere Polizeidienstelle entgegen.

