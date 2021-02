Verkäuferin rettet 92-Jährige vor Betrügern – Verfassungswidrige Parolen – Böse Überraschung

Einer umsichtigen Verkäuferin ist es zu verdanken, dass eine 92-jährige Erfurterin am Mittwoch nicht das Opfer von Betrügern wurde. Wie die Polizei mitteilte, hatte die ältere Dame zwei Tage zuvor mehrere Anrufe erhalten. Man gaukelte ihr dabei einen Gewinn von mehreren Zehntausend Euro vor. Um den Gewinn zu erhalten, solle sie Gutscheinkarten eines großen Onlinehändlers kaufen. So machte sich die Rentnerin gegen Mittag auf den Weg in einen Supermarkt, um die Gutscheinkarten im Wert von 1.000 Euro zu erwerben. Die Verkäuferin wurde jedoch stutzig und verständigte umgehend die Polizei, so dass der Schwindel noch rechtzeitig aufflog.

Verfassungsfeindliche Parolen

Ein Passant wurde am Mittwochnachmittag auf einen jungen Mann aufmerksam, der sich gemeinsam mit weiteren Personen vor einem Parkhaus in der Erfurter Altstadt aufhielt und laut verfassungswidrige Parolen schrie. Die Polizei erstattete gegen den 16-Jährigen Anzeige wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Böse Überraschung in Dachgeschosswohnung

Ein 19-Jähriger erlebte am Mittwochnachmittag in Erfurt eine böse Überraschung. Während er sich in seiner Dachgeschosswohnung in der Stauffenbergallee aufhielt, hörte er ein Kratzen und Schaben an der Tür. Aus Sorge, dass es sich um Einbrecher handeln könnte, habe der junge Mann die Polizei verständigt. Vor Ort sei kein Einbrecher festgestellt worden. An Tür der befanden sich aber Spuren, die tatsächlich auf einen versuchten Einbruch hindeuteten, so die Polizei.

