Von der Sonne verwöhnt

„Von der Sonne verwöhnt“ ist das Motto des diesjährigen Fotowettbewerbs von Naturkundemuseum und unserer Zeitung. Bereits 80 Fotos sind eingegangen, darunter der Eisbär in Signehamna auf Spitzbergen. Das Foto stammt von Meik Noack aus Artern. Einsendungen sind noch bis 3. Dezember möglich. Schicken Sie zwei Bilder (20 cm x 30 cm) an das Naturkundemuseum, Große Arche 14, 99084 Erfurt, oder geben es am Empfang ab. Titel der Fotos und Ihren Namen nicht vergessen. Ab dem 12. Dezember werden die Fotos in einer Ausstellung im Museum gezeigt.