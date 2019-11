WirGarten möchte 2020 auf Ringelberg ziehen

Der familiäre Bereich des WirGartens am Juri-Gagarin-Ring soll auf dem Ringelberg eine Neuauflage erfahren.

Der WirGarten, der drei Jahre lang am Juri-Gagarin-Ring eine Baubrache belebte, könnte im kommenden Jahr auf dem Ringelberg zu neuem Leben erweckt werden. Ronny Lessau, einer der Initiatoren, hat eine Wiese im Blick, die auf einem Grundstück neben Netto und dem Park& Ride-Parkplatz derzeit noch auf ihre Bebauung wartet. Die Wachsenburg-Gruppe will hier Häuser bauen, aktuell sind die aber erst Thema im Bauausschuss. Zeit also, um eine Zwischennutzung auf den Weg zu bringen.