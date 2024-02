Gera. In Gera ist ein Mann von einem Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen der Attacke.

In der Nacht zu Freitag ist in Gera ein 31 Jahre alter Mann von einem bislang unbekannten Täter in der Otto-Rothe-Straße mit Schlägen und Tritten attackiert worden. Die Tat soll sich laut Polizeiangaben gegen 2 Uhr ereignet haben. Das Opfer war mit knapp drei Promille stark alkoholisiert. Er wurde von Rettungskräften medizinisch versorgt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Nennung der Bezugsnummer 0029507/2024 bei der Polizei (Tel. 0365 / 829 - 0) zu melden.

