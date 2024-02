Gera/Stuttgart. Das hat der Obermaat aus Gera nach dem internationalen Wettbewerb 2024 bereits im Visier.

Wie ein Lauffeuer hatte es sich in Gera unter Freunden, Bekannten, Verwandten und kulinarischen Fans verbreitet: Ren‘e Müller hat in der 26. IKA / Olympiade der Köche in Stuttgart einen der vorderen Plätze belegt. Als Teamchef der Koch-Nationalmannschaft der Bundeswehr hat sich der Obermaat und Zeitsoldat aus Gera die Bronzemedaille mit erkocht. Darüber hat am Donnerstag auch das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr in einer Pressemitteilung informiert.