Gera. Das waren die meistgelesenen Beiträge der Geraer Lokalredaktion in den zurückliegenden sieben Tagen

1. Geraer Gastronom fühlt sich wie auf einem Pulverfass

Knapp drei Jahre ist es her, dass Corona-Wirtschaftshilfen gezahlt wurden. Anspruch auf die Überbrückungshilfen III gab es im Jahr 2021 in den Monaten Januar bis Juni auch für Gastronomen. Nun sollen noch einmal drei Jahre vergehen, bis die Geförderten wissen, dass ihnen die gezahlten Beträge sicher sind. Wie Kevin Schulz vom Geraer Café Kanitz diese Situation einschätzt, interessierte unsere Leser in dieser Woche besonders.

2. Wirt aus Gera dankt seiner Kundschaft

Noch einmal Gastronomie, diesmal ein erfreulicherer Anlass: Als Dankeschön an die Kundschaft wollte Gastwirt Steffen Kutschmar die Party am 1. März verstanden wissen, mit der das 30-jährige Bestehen des Gasthauses „Finkenstube“ in Gera gefeiert wurde. 1994 von seinen Eltern Christiane und Uwe eröffnet, meisterte Steffen Kutschmar die Hälfte der seitdem vergangenen Zeit als Wirt. Wie es dazu kam und was es mit dem Namen des Restaurants auf sich hat, verriet er im Gespräch mit unserer Zeitung.

3. „Schaltbabys“ am Klinikum Gera: Tim hat es eilig – und nun einen seltenen Geburtstag

2024 ist ein besonderes Jahr, denn es ist ein Schaltjahr mit 366 Tagen. Den 29. Februar gibt es nur alle vier Jahre. Ein besonderes Geburtsdatum, das auch die Frage aufwirft, wann den in Nicht-Schaltjahren Geburtstag gefeiert wird. Diese Frage kommt seit dieser Woche auch auf zwei Familien zu, deren Nachwuchs am Schalttag im Geraer SRH Wald-Klinkum zur Welt kamen. Einer davon war der kleine Tim aus Oettersdorf.

4. Eine Bundesministerin auf Stippvisite in Lusan

Die Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) traf sich in dieser Woche in Gera-Lusan mit Vertretern der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, darunter auch Geraer Wohnungsbau- und Wohnungsgenossenschaften. Neben einem fachlichen Austausch wurden Wohnbauprojekte im größten Geraer Stadtteil besichtigt. Mehr noch als für den Bericht über diesen Besuch interessierten sich unsere Leser für unseren Kommentar zur Thematik, „Immer wieder drückt der selbe Schuh“.

5. Auch Standort in Gera betroffen: Autozulieferer Eissmann meldet Insolvenz an

Der schwäbische Autozulieferer Eissmann Group Automotive hat Insolvenz angemeldet. Die Geschäftsführung habe Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens für die Holdingsgesellschaft und die wesentlichen deutschen Tochterunternehmen der Gruppe gestellt. Was das für das Unternehmen mit Hauptsitz in Bad Urach sowie die Tochterunternehmen in Gera und Pirna bedeutet, interessierte ebenfalls viele Leser.

6. Besonderes Comeback zum Saisonstart in Eisdiele in Gera-Debschwitz

Am Samstag feierte die Eisdiele in der Debschwitzer Fröbelstraße ein besonderes Comeback. „Etwa 20 Jahre führte meine Frau das Eiscafé, vor anderthalb Jahren, als sie in Rente ging, übergaben wir die Eisdiele“, erzählt das Geraer Eis-Urgestein Uwe Schiffner. Mit dem Ende der letztjährigen Eissaison hörte der Nachfolger auf. Und so kehrte der Name „Schiffner“ wieder auf die Eiskarte in Debschwitz zurück.