Gera. Für Interessierte eines dualen Studiums öffnet die Duale Hochschule Gera Eisenach demnächst ihre Türen. Auch viele Praxispartner sind vor Ort.

Die Duale Hochschule Gera-Eisenach (DHGE) lädt für Samstag, den 20. April zum Hochschulinformationstag (HIT) nach Gera ein. Von 10 Uhr bis 14 Uhr öffnet der Campus Gera seine Türen für Studieninteressierte, die sich über die vielfältigen Möglichkeiten eines dualen Studiums an der DHGE informieren möchten.

Im Gespräch mit Professoren

Der HIT bietet die Gelegenheit, den Campus Gera näher kennenzulernen und direkten Kontakt zu Professoren, Studierenden, Absolventen sowie einige der über 1.500 Praxispartner der DHGE zu knüpfen. Hier können Fragen zur Studienwahl aus erster Hand beantwortet werden. Über 50 der mit der DHGE als Praxispartner kooperierenden Unternehmen und Einrichtungen aus den Bereichen Industrie, Handel, Dienstleistungen, IT, Sozialwesen und öffentliche Verwaltung sind beim HIT mit eigenen Präsentationsständen vertreten und bieten dort auch freie Studienplätze zum Studienstart im Oktober 2024 an. Neben allgemeinen Informationen zum dualen Studium werden studiengangsbezogene Vorträge, Laborpraktika und Bibliotheksführungen im Tinzer Schloss angeboten. Interessierte erhalten auch Informationen zu zwei neuen Wahlpflichtschwerpunkten.

Burkhard Utecht, Präsident der Dualen Hochschule Gera Eisenach (DHGE). © Funke Medien Thüringen | Peter Michaelis

Neuer Themenschwerpunkt in Studienrichtung

In Gera beginnt im Oktober dieses Jahres der Wahlpflichtschwerpunkt „Steuer- und Bilanzmanagement“ innerhalb der Studienrichtung Industrie. In Eisenach wird zeitgleich der Wahlpflichtschwerpunkt „Medizintechnik“ innerhalb der Studienrichtung Mechatronik und Automation eingeführt. Für die jüngeren Besucher hält das Schülerforschungszentrum spannende Mitmachexperimente bereit. Die Verpflegung wird vom Mensa-Team des Studierendenwerks Thüringen sichergestellt.

Wechsel zwischen Theorie und Praxis

Derzeit werden an der DHGE zehn unterschiedliche duale Bachelorstudiengänge in über 25 Spezialisierungen auf den Gebieten Ingenieurwissenschaften, Informatik, Betriebswirtschaftslehre und Soziale Arbeit an den DHGE-Campus in Eisenach und Gera angeboten. Besonderheiten des dreijährigen Studiums sind der regelmäßige, fachlich aufeinander abgestimmte Wechsel zwischen Theoriephasen an der Hochschule und Praxisphasen beim jeweiligen Partnerunternehmen, das Studieren in festen Kursgruppen sowie die von den Praxispartnern gezahlte monatliche Vergütung an ihre Studierenden.

Seit 25 Jahren werden in Gera und Eisenach duale Studiengänge angeboten. Über 9.500 Absolventinnen und Absolventen konnten bisher ihr duales Studium an der Einrichtung, die 1998 durch den Freistaat als Berufsakademie Thüringen gegründet und in 2016 zur Dualen Hochschule umgewandelt wurde, erfolgreich abschließen. Weitere Informationen wie eine Aussteller- und Programmübersicht finden sich auf www.dhge.de

Weitere Nachrichten aus Gera:

Weitere Nachrichten aus der Stadt Gera

red