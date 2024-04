Gera. Martin Goldhardt stellt bei zwei Konzerten sein neues Album vor.

Der Geraer Musiker Martin Goldhardt stellt mit zwei Solo-Konzerten sein neues Album „Goldene Zeiten“ vor. Am Sonntag, 21. April, präsentiert er ab 17 Uhr sein Album in der Kirche in Großbocka im Landkreis Greiz. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Kirche wird gebeten.

Am Freitag, 26. April, kommt dann ab 20 Uhr auch das Geraer Publikum auf seine Kosten, dann folgt das Konzert im Alten Wannenbad im Geraer Kulturzentrum Häselburg, Florian-Geyer-Straße 17. Hier kostet der Eintritt 5 Euro, ermäßigt 3 Euro.

Bei beiden Auftritten hat er natürlich seine CD für Interessierte im Gepäck. Auf denen hat er 18 selbstgeschriebene, deutschsprachige Songs versammelt, die von Pop-Nummern und Balladen bis zu Soul, Funk, Rock und Reggae reichen.

Mehr zum Album: Songs, die ins Ohr und ins Herz gehen: Martin Goldhardt besingt „Goldene Zeiten“

Weitere Nachrichten aus der Stadt Gera