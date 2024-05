Gera. Die Geraer Wohnungsgenossenschaften laden am Sonntag zum Kinderfest in den Martinsgrund ein.

Am Sonntag, 26. Mai, heißt es im Tierpark Gera wieder Eintritt frei für alle Kinder bis 16 Jahre. Die Geraer Wohnungsgenossenschaften machen es möglich und laden gemeinsam mit dem Tierpark Gera zum „Wir“-Kinderfest ein. Von 11 bis 17 Uhr wartet auf alle Besucher ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm – dieses Mal sogar mit einem kleinen Außerirdischen von Dr. Alpar Fendo.

Der Newsletter für Gera Alle wichtigen Informationen aus Gera, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit dabei sind auch wieder die Ritter der Osterburg Weida, die die Spannung bis zuletzt halten wollen und nicht verraten, welches Märchen aufgeführt wird. Natürlich kann jeder Knappe und jedes Burgfräulein die Chance während des Festes nutzen und am Lager der Ritter versuchen, das Geheimnis zu lüften. Mit viel Herzblut und Engagement bereichern auch weitere Vereine und verschiedene Einrichtungen das Fest für Familien und Kinder. Beispielsweise informiert der ASB Regionalverband Ostthüringen über die eigenen Aufgaben und bringt seine Besuchshundestaffel mit, der DRK Kreisverband Gera-Stadt schminkt farbenfrohe Kindergesichter, der Leichtathletik-Verein Gera hat sich einen Parcours als Herausforderung überlegt und das Spielmobil der Kindervereinigung Gera hat wieder interessante Gemeinschaftsspiele im Gepäck.

Mit verschiedenen Bastelangeboten, Malen und Experimentieren locken der IGEL-Nachhilfeverein, die TWSD Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche aus Lusan und die Mitglieder des Modellflugvereins Gera-Eisenberg an ihre Stände. Wer einmal reiten möchte, findet beim Reiterhof Anke Lamprecht ein Pony dafür und wer erstmal eine Mut-Mach-Geschichte benötigt, schaut im Lesezelt vom Wissensglück Verlag bei Carolin Adler vorbei. Im Martinsgrund an der Haltestelle der Parkeisenbahn begrüßt der Fanfarenzug Gera alle Besucher und der Stadtsportverein Gera 1990 lässt Interessierte am Ergometer trainieren.

Außerdem haben alle Kinder beim Kinderfest-Quiz die Chance, eine der begehrten Jahreskarten für den Tierpark Gera zu gewinnen, mit ein paar richtigen Antworten und nach Besuch der Stände der WG „Neuer Weg“, WBG „Glück Auf“ Gera, WBG „Aufbau“ Gera und WBG Union.

Das Programm

11.30 Uhr Fütterung der Löwen

12.00 Uhr Zauberer Sven M.

12.45 Uhr Theo´s Kinderparty

13.30 Uhr Dr. Alpar Fendo „Alles außer irdisch“

14.00 Uhr Pony- und Esel-Pflegezeit

14.30 Uhr Fütterung der Affen

14.30 Uhr Theo´s Kinderparty

15.15 Uhr Dr. Alpar Fendo „Alles außer irdisch“

15.45 Uhr Fanfarenzug Gera

16.00 Uhr Tiertaufe

16.15 Uhr Ritter der Osterburg Märchen

Weitere Nachrichten aus der Stadt Gera