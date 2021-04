Autokorso in Gera als "Protest gegen Corona-Maßnahmen"

Gera. Gegner der Corona-Politik haben sich am Samstag zu einem Autokorso durch Gera getroffen. Start war 15 Uhr. Bereits vor drei Wochen wurde so gegen die Corona-Maßnahmen protestiert.

Am Samstag startete 15.10 Uhr in der Industriestraße der zweite Autokorso durch Gera. Unter dem Motto "Thüringen steht zusammen" protestierten die Teilnehmer gegen die Corona-Maßnahmen. Sie wollen ihr normales Leben zurück, erklärten die meisten. Insgesamt 256 Fahrzeuge schlossen sich der Veranstaltung an. Der Geraer Andreas Thomä (70) hatte sie angemeldet. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Die Polizei begleitete die langsam fahrende Autoschlange durch Gera.

Die Stadt rechnete im Vorfeld mit Verkehrseinschränkungen und schaltete zeitweise Ampeln ab. Bei einem ähnlichen Protest vor drei Wochen beteiligten sich fast 200 Fahrzeuge.

Foto: Sylvia Eigenrauch

Foto: Sylvia Eigenrauch

Foto: Sylvia Eigenrauch

Foto: Sylvia Eigenrauch



Foto: Sylvia Eigenrauch

Frank Haußner, Dachdeckermeister aus Zeulenroda-Triebes, und nicht das erste mal Redner einer Anti-Corona-Demo, spricht zum Auftakt und fordert u.a. den Rücktritt der Bundesregierung. Geantwortet wird mit einem Hupkonzert. Foto: Sylvia Eigenrauch

Der Veranstalter Andreas Thomä (70) aus Gera inmitten der Fahrzeuge, die sich in der Industriestraße aufgestellt hatten. Foto: Sylvia Eigenrauch

"Wir sind das Volk" steht auf einer neuen Fahne, die über die Motorhaube des Fahrzeugs gespannt ist, in dem der Veranstalter fährt. Foto: Sylvia Eigenrauch



Olaf Wilke aus Gera präpariert sein Fahrzeug. Foto: Sylvia Eigenrauch

Frank-Ronald Gabler aus Gera ist das zweite Mal dabei und klebt ein Plakat des Virologen Christian Drosten an sein Fahrzeug, das diesen zum Hauptmann von Köpenick erklärt. Foto: Sylvia Eigenrauch

Plakate mit Politikern in Sträflingskleidung hatten viele an ihre Autos geklebt. Foto: Sylvia Eigenrauch

Angela Merkel in Sträflingskleidung als Plakat an einem Fahrzeug. Foto: Sylvia Eigenrauch



Foto: Sylvia Eigenrauch

Foto: Sylvia Eigenrauch

Foto: Sylvia Eigenrauch

Foto: Sylvia Eigenrauch



