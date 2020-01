Drei Verletzte bei Unfall an der Fortuna-Kreuzung

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am frühen Mittwochnachmittag, kurz nach 13 Uhr, an der sogenannten Fortuna-Kreuzung bei Weida. Dabei wurden drei Personen verletzt. Nach Polizeiangaben mutmaßlich wegen eines Vorfahrtsfehlers kollidierten an der Bundesstraßen-Kreuzung zwei Fahrzeuge, wobei sich ein Auto überschlagen habe. Die Fahrerin dieses Autos wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, wie der Weidaer Stadtbrandmeister Silvio Schettler auf Nachfrage sagte. Laut Polizei sei sie schwer, aber wohl nicht lebensbedrohlich verletzt.

Zwei Insassen des anderen Fahrzeugs seien leicht verletzt worden, heißt es in des im Einsatzbericht der Weidaer Feuerwehr. Die verletzten Personen seien an den Rettungsdienst übergeben worden. Wegen der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge ist es zu größeren Einschränkungen auf der Bundesstraße gekommen.