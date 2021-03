Gartenlauben und Garagen in Gera aufgebrochen

Gera. Nach mehreren Einbrüchen in einer Gartenanlage und einem Garagenkomplex ermittelt die Polizei in Gera und sucht Zeugen.

Am Donnerstag sind bei der Polizei Einbrüche in mehrere Gartenlauben in Gera angezeigt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen Unbekannte zwischen Mittwoch und Donnerstag gewaltsam in fünf Lauben in einer Gartenanlage in der Stadtrodaer Straße ein. Wie die Polizei mitteilte, stahlen die Täter aus drei der aufgebrochenen Gartenlauben unter anderem einen Fernseher, einen Staubsauger und diverse alkoholische Getränke.

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden.

Auch in zwei Garagen des Garagenkomplexes in der Plauenschen Straße drangen Unbekannte ein. Im Zeitraum vom 25. Februar bis zum 4. März seien dort aus einem VW und einem Lada jeweils das Autoradio gestohlen worden. Die Geraer Polizei sucht im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen ebenfalls nach Zeugen.

