Geraer Polizei von Corona-Fall betroffen

In der Landespolizeiinspektion Gera gab es einen positiven Coronafall. Ein Sprecher der Landespolizeidirektion (LPD) in Erfurt bestätigte entsprechende Informationen dieser Zeitung. Demnach wurde bereits in der vergangenen Woche ein Polizeibeamter oder eine Polizeibeamtin positiv auf das Coronavirus getestet. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Nach Erkenntnissen der Landespolizeidirektion handelt es sich nicht um eine Infektion, „die auf das Dienstgeschehen zurückzuführen“ ist. Auch Führungsgruppe von Quarantäne betroffen Mehrere Kontaktpersonen wurden in Quarantäne versetzt. Betroffen davon ist den Angaben nach auch ein Teil der Führungsgruppe der Polizeiinspektion. Die Maßnahme soll aber planmäßig bereits an diesem Mittwoch enden. Bisher gebe es bei der Polizei keinen bekannten Coronafall, der definitiv auf das Dienstgeschehen zurückzuführen sei, sagte der Sprecher der Landespolizeidirektion.