Premiere am Samstag in Gera: Deutsch-Holländischer Stoffmarkt – In bester Tradition von Nicolaus de Smit

Ein Meer aus Farben und Mustern an zahlreichen Ständen auf dem Hofwiesenparkplatz. Bis 17 Uhr finden Kreative Stoffe und mehr zum Selbernähen.

Premiere für den Deutsch-Holländischen Stoffmarkt am Samstag in Gera: Viele kreativ dekorierte und teils mit Stoff behangene Stände, verwandeln den Hofwiesenparkplatz in ein Meer aus Farben und Mustern. Von Baumwolle bis Leder, von Kinder- bis zu Dekostoffen finden Kreative eine große Palette fürs Selbernähen, außerdem Bänder und anderes Zubehör. Bereits in den Vormittagsstunden stöberten viele Besucher durch die Stände, auch Auswärtige, so aus Jena, Schmölln und Zeitz. Laut Veranstalter könnten der erfolgreichen Premiere weitere Veranstaltungen folgen, vorzugsweise einmal pro Jahr.

Stand. Foto: Christiane Kneisel / Funke Medien Thüringen

Der Deutsch-Holländische Stoffmarkt lässt zudem an die historischen Wurzeln und die Tuchmacher-Tradition Geras erinnern: So kam einst Nicolaus de Smit, Textilfabrikant, Zeugmacher und Kaufmann, aus den damaligen Spanischen Niederlanden nach Gera und wurde 1595 hier sesshaft.