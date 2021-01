Teenager aus Gera randaliert nach Corona-Kontrolle - 16-Jähriger kommt in die Psychiatrie

Gera. Die Polizei Gera hatte es in der Nacht mehrfach mit Jugendlichen zu tun, die sich in größeren Gruppen getroffen hatten. Ein 16-Jähriger randalierte dabei so sehr, dass er in die Psychiatrie eingewiesen wurde.

Die Polizei Gera rückte in der Nacht zu Sonntag mehrfach wegen Jugendlicher aus, die sich trotz der Einschränkungen aufgrund der Coronapandemie in der Öffentlichkeit getroffen hatten. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Ein stark betrunkener 16-Jähriger beleidigte dabei die Beamten an der "Grünen Mulde". Als die Polizisten den jungen Mann, der 1,5 Promille aufwies, in Gewahrsam nehmen wollten, um ihn zu seiner Mutter zu bringen, zog er einen Schraubendreher und bedrohte damit die Beamten.

Nachdem der Jugendliche entwaffnet und seiner Mutter übergeben wurde, randalierte er in der Wohnung weiter und zerstörte die Kücheneinrichtung. Die Polizei rückte erneut an, der 16-Jährige wurde in die Kinder-und Jugendpsychiatrie eingewiesen.

Den Randalierer erwarten nun Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung sowie Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

