Ursache für Verunreinigung der Weißen Elster in Gera bleibt unklar

Die Feuerwehr Gera hatte auf der Weißen Elster etwa in Höhe Zwötzener Wehr eine Flüssigkeitssperre zum Auffangen der aus dem Brütebach stammenden Flüssigkeit aufgebaut und am 19. Januar wieder abgebaut.

Die Ursache für die Verschmutzung der Weißen Elster am vergangenen Freitag, 15. Januar, konnte nach wie vor noch nicht gefunden werden. Ein 250 Meter langer Ölteppich trieb in Höhe des Wehres in Gera-Zwötzen auf der Weißen Elster. Vom Zweckverband Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal war zu erfahren, dass der verrohrte Brütebach, in dem die Verschmutzung zuerst festgestellt wurde, ein Gewässer zweiter Ordnung sei und somit in der Zuständigkeit der Stadt Gera liege.

Nach Abstimmungen mit der Unteren Wasserbehörde der Stadt Gera habe der Zweckverband sein öffentliches Abwassernetz überprüft. Es konnten seinerseits keine Anhaltspunkte der Einleitung von Leichtflüssigkeiten in das öffentliche Netz des Zweckverbandes festgestellt werden.

Das Umweltamt im Dezernat für Stadtentwicklung, Bau und Umwelt teilt mit, dass die Kontrolle des unteren Brütebachabschnittes jetzt abgeschlossen sei. Es konnten auch keine weiteren Hinweise hinsichtlich der Ursache beziehungsweise des Verursachers ermittelt werden. „Damit bleibt die Ursache unbekannt, die zum Einlauf der Flüssigkeit in die Weiße Elster führte“, heißt es vonseiten der Stadt.

Der Einlauf des Brütebachs in die Weiße Elster befindet sich im Areal rund 500 Meter flussaufwärts der Zwötzener Elsterbrücke.

Am 15. Januar rückten Polizei und Feuerwehr in den Stadtteil Gera-Zwötzen als auch nach Gera-Untermhaus und Bad Köstritz aus. Die Feuerwehr war das ganze Wochenende im Einsatz. Am Montag wurde die Ölsperre in Gera-Zwötzen abgebaut.

Der im Wasser aufgetretene Betriebsstoff war eine Leichtflüssigkeit, heißt es aus der Stadtverwaltung.