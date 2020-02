Gera. Der VCD in Gera wagt einen erneuten Vorstoß für eine Sperrung der Breitscheidstraße für den Durchgangsverkehr.

Verkehrsclub in Gera fordert Konzept für autofreie Innenstadt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verkehrsclub in Gera fordert Konzept für autofreie Innenstadt

Das „Händlersterben in der Innenstadt“ ist Thema einer aktuellen Stunde im Stadtrat. Ohne auf diese anstehende Debatte Bezug zu nehmen, wirft die Geraer Ortsgruppe des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) ihren Diskussionsbeitrag dazu schon einmal in den Raum. Der VCD Gera fordert darin den Stadtrat auf, gegen die Verödung der Geraer Innenstadt ein Konzept „Autofreie Innenstadt 2030“ zu beschließen.

„Die Sperrung der Breitscheidstraße für den Durchgangsverkehr und eine Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h im Innenstadtgebiet können erste Schritte in die richtige Richtung sein“, heißt es in der Mitteilung. Der VCD schlägt vor, dem Fußgängerverkehr in der Innenstadt die erste Priorität einzuräumen und die Verkehrsflächen entsprechend zu gestalten.

„Wir dürfen uns nichts vormachen“ wird Peter Jähnert (Linke) zitiert, „dort, wo Autoverkehr den öffentlichen Raum einnimmt, geht das zu Lasten der Lebens- und Aufenthaltsqualität.“ Die Sperrung der Breitscheidstraße beziehungsweise Reichsstraße ab Dr. Eckener-Straße bis zum UCI-Kino für den Durchgangsverkehr und Tempo 30 für Anwohner- und Zulieferverkehr können helfen, die Ost-West-Achse Sorge – Bachgasse – Heinrichstraße für Fußgänger durchlässiger zu gestalten.

„Für eine hohe Aufenthalts- und Wohnqualität in der Innenstadt kann ein modernes Verkehrskonzept einen bedeutenden Beitrag leisten. Davon profitieren auch Gewerbetreibende, denn jedes erfolgreiche Einkaufscenter setzt alles daran, die Verweildauer seiner Kunden möglichst zu erhöhen“, so Gilbert Weise, Vorsitzender der VCD-Ortsgruppe Gera.

Zweite Priorität können im Innenstadtbereich ÖPNV und Radverkehr gemeinsam einnehmen, denn es sei durchaus denkbar, dass Busse, Taxis und Fahrräder sich eine gemeinsame Verkehrsfläche teilen, heißt es weiter. Dazu schlägt der VCD vor, den durch die erwähnte Sperrung freiwerdenden Raum zu nutzen, um zwischen Hofwiesenpark und Wintergarten eine Nord-Süd-Achse für Radverkehr zu schaffen. Für den Pkw- und Lkw-Durchgangsverkehr wäre eine Sperrung der Breitscheidstraße verschmerzbar, glaubt der VCD, da Ziele im Stadtgebiet ebenso schnell über Straßen außerhalb des Innenstadtbereiches erreichbar seien.