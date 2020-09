Am 29. März 1990, dem Tag der Eröffnung, versammelten sich zig Neugierige vor dem Quelleshop der Eglers in Weida. Erster Quelle-Shop der DDR in Weida

Weida Der Ansturm ist überwältigend: Bestimmt einhundert Leute warten am 29. März 1990 in der Weidaer Brüderstraße, um einen Blick in den ersten Quelle-Shop der DDR zu werfen. „Der Andrang hielt den ganzen Tag an“, erinnert sich die einstige Besitzerin Barbara Egler. Und auch in den folgenden Monaten „kommen Kunden aus der ganzen Republik und schleppen die Bestellungen körbeweise aus dem Laden.“