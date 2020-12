57. Europeade in Klaipeda ist für 2021 ebenfalls abgesagt

Gotha. Wie schon dieses Jahr fällt die 57. Europeade in Klaipeda (Litauen) auch 2021 wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie aus. Darüber informierte Marcel Andreß aus Gotha, der Thüringen-Vertreter im Deutschen Europeade-Komitee, die Stadt Gotha. Nach der Absage für 2020 war das 57. europäische Folklorefestival auf 2021 verschoben worden. Doch da absehbar sei, dass die Corona-Krise weiter anhält, habe die Stadt Klaipeda ihren Antrag auf die Ausrichtung der Veranstaltung zurückgezogen. Nun müsse das Internationalen Europeade-Komitee erst über die Zukunft der Europeade beraten, hieß es seitens des Präsidenten Rüdiger Heß, Bürgermeister der hessischen Stadt Frankenberg.

Die Europeade, die 2013 in Gotha und damit zum ersten Mal in Ostdeutschland gastierte, ist das größte Folklorefestival des Kontinents. Gotha wollte für die 60. Auflage erneut Gastgeber sein und hatte auch den Zuschlag - ursprünglich für das Jahr 2023 - bekommen. Doch nun müsse erst muss entschieden werden, wie mit den Bewerbungen von Klaipeda (2020, 2021), Trapani auf Sizilien in Italien ursprünglich für 2021 und Kielce in Polen, eine von Gothas Partnerstädten, eigentlich für 2022, umgegangen wird.

Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) sagte, dass er die Entscheidung der Stadt Klaipeda sehr gut verstehen könne. "Ich habe davor großen Respekt, denn alles ist zu unsicher." Die Covid-19-Pandemie zwinge auch den Gedanken der Europeade mit gemeinsamem ausgelassenen Feiern, Singen und Tanzen in die Knie. Dennoch halte Gotha an seiner Europeade-Bewerbung für 2023 fest, "um zu zeigen, dass der europäische Kulturgedanke lebt", so Kreuch.