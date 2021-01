Corona-Ausbruch in Friedrichrodaer Pflegeheim

Viele Bewohner in einem Pflegeheim der Awo in Friedrichroda sowie etliche Pflegekräfte sind positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Friedrichroda. 28 von 38 Bewohnern und sieben Pflegekräfte sind in Awo-Einrichtung am Körnberg infiziert.

Von einem starken Corona-Infektionsgeschehen ist derzeit das Alten- und Pflegeheim Am Körnberg der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Friedrichroda betroffen. "28 von 38 Bewohnern und sieben Mitarbeiter sind positiv auf das Coronavirus getestet worden", informiert Dirk Gersdorf, Pressesprecher der Awo Thüringen. Zwei der Bewohner müssten im Krankenhaus behandelt werden, bei den anderen sei der Verlauf der Lungenkrankheit milde, so dass sie sich in der gewohnten Umgebung auskurieren könnten. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Das gesamte Heim stehe bis zum 19. Januar unter Quarantäne. Das bedeute auch ein Besuchsverbot. Die Pflege könne weiter gewährleistet werden, auch wenn die Personalsituation angespannt ist. "Es ist ein schwieriger Job, denn gearbeitet wird ohnehin mit FFP2-Masken, das ist inzwischen Standard", sagt Dirk Gersdorf. Angesichts der Infektionslage würden die Mitarbeiter jetzt noch zusätzliche Schutzkleidung tragen: Kittel, eine Brille sowie ein Visier. Es werde versucht, die nicht mit Corona Infizierten separat zu versorgen, um Kontakte zu vermeiden.

Im Landkreis Gotha hatte es bei der Awo zuletzt im Dezember im Prinzenpalais in Gotha in einer Senioren-Wohngemeinschaft einen Corona-Ausbruch gegeben. "Dort ist inzwischen alles überstanden", so Dirk Gersdorf. Wie in Thüringen üblich, würden auch in Awo-Einrichtungen alle Mitarbeiter in Pflegeheimen zweimal wöchentlich mit Schnelltests auf das Coronavirus untersucht. "Ist das Ergebnis positiv, folgt ein PCR-Test", erklärt der Awo-Sprecher. Im Pflegeheim in Friedrichroda seien nach den ersten Corona-Fällen alle Bewohner und Mitarbeiter getestet worden.

Angesichts der angespannten Personalsituation würde sich die Heimleitung freuen, wenn sich ehrenamtliche Helfer melden würden, die mit Hilfsarbeiten - mit Einweisung, Schutzausrüstung und ohne Kontakt zu Infizierten - die Pflegekräfte entlasten könnten, informiert Dirk Gersdorf. Wer unterstützen möchte, kann sich unter Telefon 03623 / 309100 im Heim Am Körnberg melden.

