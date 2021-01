Gotha: Mutter/Vater-Kind-Heim für betreute Alleinerziehende ziehen in besseres Domizil um

Dank einer Aufstockung am Anbau steht nun mehr Platz für die Alleinerziehenden und ihre Kinder zur Verfügung. Seit Ende Januar läuft der Umzug von der Erfurter Straße in die Bergallee. Beim Einrichten packen Bewohner und Betreuer mit an. Hier bereitet Juliane Kaiser ein Möbelstück für die Montage vor. Im Hintergrund Tochter Leonie (7) und die Zwillinge Mia und Pia sowie Sozialpädagogin Monika Morgenweck.

In der Bergallee 6 in Gotha steht vor einem noch eingerüsteten Anbau noch ein Gerüst. Transporter und Umzugs-Lastkraftwagen tauschen die Plätze am Eingang. Möbel, Waschmaschinen und anderes Gerät werden angeliefert. Im Haus sind Betreuer und Bewohner dabei, die Einrichtungen aufzubauen und einzuräumen. Auch ein paar Malerarbeiten wie im Gemeinschaftsraum sind noch zu erledigen, aber im Wesentlichen ist die bauliche Erweiterung und Sanierung für das Mutter/Vater-Kind-Wohnen fertig. 100.000 Euro wurden über die Diakonie für den Landkreis Gotha investiert.

Im Mutter/Vater-Kind-Wohnen leben Jugendliche und im Moment vorwiegend junge Mütter und Väter im Teenageralter. Sie werden in ihrer Selbstkompetenz so unterstützt, dass sie künftig selbständig einen Haushalt führen und verantwortungs- und liebevoll mit ihren Kindern umgehen können. Es gehe hier vor allem um Jugendliche, die aus schwierigen persönlichen und familiären Verhältnisse kommen und eine „rund um die Uhr“-Betreuung benötigen, erörtert Anne-Juliane Pogander, die Geschäftsführerin der Diakoniewerk Gotha gemeinnützigen GmbH, des Trägers der Einrichtung.

Außenfläche soll kindgerecht gestaltet werden

Sie freut über die nun sehr guten Bedingungen für die Alleinerziehenden und ihre Kinder. Es gibt nun für jede kleine Familie ein eigenes Zimmer mit Bad, ausreichend Parkplätze für die Betreuer und eine Außenfläche für Kinder, um im Freien spielen zu können. Dort soll im Sommer ein Sandkasten gebaut werden. Der Schlosspark ist nah, lobt Einrichtungsleiterin Angela Brendel.

Die Wohngruppe war erst vor zwei Jahren in die Erfurter Straße in Gotha umgezogen. Damals gab es die Jugendwohngruppe, die Wohngruppe für minderjährige Flüchtlinge und das Mutter-Kind-Wohnen. Mit dem Auszug der Mehrzahl der minderjährigen Flüchtlinge wurde das Haus in der Erfurter Straße zu groß. Da bot es sich an, in der Bergallee ein Gebäude des ebenfalls zur Diakonie zählenden Bodelschwingh-Hof zu nutzen. Hier betreut er seit Jahren Menschen mit Behinderungen in einem Wohnheim.

Das Angebot wird durch Leistungen des Jugendamtes als Form der Hilfen zur Erziehung nach dem Kinder- und Jugendhilfe-Gesetzes finanziert. Laut einer Statistik aus dem Dezember 2018 hat sich die Zahl der Mütter, Väter und Kinder, die in dieser Wohnform betreut werden, von 2006 bis 2018 fast verdoppelt.