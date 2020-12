Klärschlamm soll in Warza verbrannt werden

Warza. In der Nähe des Bahnhofs Bufleben möchte die Firma Wiese Umwelt Service GmbH eine Klärschlammtrocknungs- und Verbrennungsanlage bauen. Aus der dabei anfallenden Asche soll an diesem Standort dann Phosphatdüngemittel für die Landwirtschaft produziert werden. Derzeit betreibt das Unternehmen auf dem Gelände eine Kompostieranlage. Sie befindet sich in der Gemarkung des Ortsteils Warza der Landgemeinde Nessetal und würde zurückgebaut.

Sein Projekt hatte der Investor in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung vorgestellt. Zudem gab es Besichtigungstermine vor Ort. Denn für das Errichten einer solchen Anlage muss ein vorhabenbezogener Bebauungsplan entwickelt werden. Der Gemeinderat stimmte zu, dass ein solcher Plan aufgestellt werden kann.

Inzwischen ist ein Vorentwurf fertig. Er liegt für acht Wochen und damit wegen der Corona-Krise länger als die üblichen vier Wochen noch bis zum 22. Januar in der Gemeindeverwaltung in Goldbach zur öffentlichen Einsichtnahme aus, kann aber auch auf der Internetseite der Gemeinde Nessetal gelesen werden. „Mit solch einem Vorentwurf checkt ein Investor, ob sein Bauvorhaben überhaupt möglich sein wird“, erklärt Siegfried Juhnke, Stabsstellenleiter in der Gemeindeverwaltung. Denn sowohl Träger öffentlicher Belange – also sämtliche Genehmigungsbehörden, Versorgungsunternehmen, das Bergamt, die Deutsche Bahn und angrenzende Agrarbetriebe -, aber auch Bürger können Hinweise, Anregungen und Bedenken zu dem Vorentwurf vorbringen.

„Davon wird bereits reichlich Gebrauch gemacht“, sagt Eva-Marie Schuchardt (Freie Wähler), die Nessetal-Bürgermeisterin. „Viele machen sich wegen der höheren Verkehrsbelastung Sorgen, aber auch wegen Schwefelanteilen, die trotz guter Filter in der Anlage noch in die Luft gelangen.“ Pro Jahr sollen in der Anlage etwa 100.000 Tonnen Klärschlamm verarbeitet werden. Daraus würden sich pro Tag etwa 60 Lkw-Zu- und Abfahrten ergeben.

„Diesen Schwerlastverkehr sieht auch die Gemeinde als Problem, insbesondere Richtung B 247 mit der engen Doppelkurve in Warza“, sagt Siegfried Juhnke. „Wir äußern zudem unsere Bedenken hinsichtlich möglicher Lärm- und Geruchsbelästigung, wollen die Erschließung mit Wasser, Abwasser und Strom, aber auch die Auswirkungen auf den Brand- und Katastrophenschutz geklärt wissen. Schließlich müssen ja unsere freiwilligen Feuerwehren im Notfall ausrücken“, macht Eva-Marie Schuchardt aufmerksam.

Die Hinweise, die zu dem Vorentwurf eingehen, müssten vom Investor geprüft werden und möglichst in einen überarbeiteten Entwurf des Bebauungsplanes einfließen, „um den Einwänden abzuhelfen, soweit das machbar ist“, erklärt Juhnke. Dann wäge auch der Gemeinderat die Anregungen ab, ehe die neue Version des Bebauungsplanes erneut öffentlich ausgelegt werde.

„Wir sind noch ganz am Anfang des Prozesses für dieses Vorhaben. Und es ist gut, dass auch unsere Bürger von Anfang an einbezogen werden“, sagt Heiko Stipek (Freie Wähler), Ortsteilbürgermeister von Bufleben, das mit Bufleben und Pfullendorf wie Warza besonders nah an der Anlage liegt. „Ich bin überzeugt von diesem Projekt“, erklärt Winfried Schneegaß (Freie Wähler), Ortsteilbürgermeister von Warza. "Irgendwo muss ja hin, was wir Menschen mit unseren Abwässern selbst verursachen. Und es ist besser, es werden künftig Schadstoffe entzogen, die bisher mit dem Klärschlamm noch auf die Felder gekippt werden können."

Mit Novellierungen der Düngeverordnung sowie einer neuen Abfallklärschlammverordnung war die landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlamm seit 2017 zwar erheblich zurückgegangen. Daraus resultierte jedoch ein erheblicher Anstieg der thermischen Klärschlammverwertung in Deutschland, wofür die Kapazitäten bereits jetzt nicht mehr ausreichend seien, heißt es in dem Vorentwurf des Bebauungsplanes. Dieser Engpass werde sich verschärfen, wenn ab 2029 die Phosphorrückgewinnung zur Pflicht wird.

Der Vorentwurf des Bebauungsplanes kann zu den Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung Nessetal in Goldbach nur mit telefonischer Voranmeldung unter 036255/84311 oder im Internet unter www.gemeinde-nessetal.de unter dem Stichwort Bekanntmachungen eingesehen werden. Stellungnahmen müssten schriftlich eingereicht werden.