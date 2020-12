Kreis Gotha: 60 Covid-19-Patienten liegen im Krankenhaus

Gotha. Um 27 auf 1851 ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Gotha analog der Zählweise des Robert-Koch-Institutes binnen 24 Stunden gestiegen. Darüber informierte die Pressestelle des Landratsamtes. Als aktuell erkrankt galten am Freitag 580 Menschen, 27 mehr als am Donnerstag. Davon befinden sich 60 im Krankenhaus. Als inzwischen genesen gelten 1214 Personen, genauso viele wie am Vortag. An oder mit Covid-19 gestorben sind im Landkreis Gotha bislang 57 Menschen. Der Inzidenzwert, also die Zahl der aktuell Infizierten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, wurde am Freitag mit 252,8 angegeben.

Das Coronavirus habe sich im Landkreis Gotha inzwischen flächendeckend ausgebreitet, sagt Andrea Lein, die Leiterin des Gesundheitsamtes. "Wir sehen zuletzt deutlich mehr schwere Verläufe der Lungenkrankheit, und es sind auch wieder öfter Pflegeheime betroffen."

Am 27. Dezember sollen auch in Thüringen die Impfungen gegen das Coronavirus beginnen. Organisiert wird diese Impf-Aktion im Auftrag des Landes von der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen. Voraussichtlich würden ab 13. Januar 29 Impfzentren ihre Arbeit aufnehmen. Zehn mobile Impf-Teams sollen bereits ab 27. Dezember im Einsatz sein, um in Pflegeheimen hochbetagte Bewohner über 80 Jahre zu impfen. Das Thüringer Gesundheitsministerium wolle den Pflegeheimen dafür kurzfristig Informationsmaterial, ein Aufklärungsmerkblatt und Einwilligungsbögen auf seiner Internetseite zur Verfügung stellen.

Das Gesundheitsamt Gotha sei bisher nicht informiert worden, ob und in welchen Pflegeheimen des Landkreises Gotha mit den Corona-Schutzimpfungen begonnen werden soll, hieß es auf Nachfrage.