Kreis Gotha: Inzidenz steigt auf knapp unter 300

Kreis Gotha. Erneut einen starken Anstieg der Ansteckungen vermeldet das Landratsamt Gotha am Samstag. So seien innerhalb eines Tages 145 neue Infektionen registriert worden. Der Landkreis nähert sich einer Inzidenz von 300.

Mit vier weiteren Todesfällen klettert die Gesamtzahl am Wochenende auf 85 Menschen, die an oder mit dem Virus im Kreis Gotha gestorben sind. Aktuell sind 810 Menschen in und um Gotha an Covid-19 erkrankt. 89 Personen werden mit der Infektion im Krankenhaus behandelt -- vier mehr als noch am Freitag. Elf weitere Personen gelten seit Samstag als genesen. In sieben Tagen wurden rund 292,1 Ansteckungen nachgewiesen. Damit ist die Inzidenz um 24,5 gestiegen. red