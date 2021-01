Mit 110 km/h durch Ortschaft gefahren – Polizei zieht Raser aus dem Verkehr

Gleich mehrere Raser sind von der Polizei bei Geschwindigkeitsmessungen im Landkreis Gotha und im Ilm-Kreis registriert worden. Der Spitzenreiter war dabei mehr als doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt.

So wurde am Donnerstag in Trügleben auf der L3007 in Richtung Eisenach ein Verkehrsteilnehmer bei zulässigen 50 km/h mit rund 110 km/h gemessen. Auch in Arnstadt wurde am Donnerstag ein Autofahrer innerorts in der Thöreyer Straße bei zulässigen 50 km/h mit 97 km/h registriert.

Bei einer mobilen Geschwindigkeitsmessung mittels Video-Fahrzeug auf der B7 zwischen Gotha und Erfurt haben die Beamten einen Skoda mit 146 km/h bei erlaubten 100 km/h festgestellt.

Für alle Verkehrsteilnehmer folgen Fahrverbote und ein empfindliches Bußgeld.

Weitere Meldungen der Polizei