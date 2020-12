Ohrdrufer Stadtrat war trotz Corona-Pandemie fleißig

Mit dem nötigen Sicherheitsabstand hat der Stadtrat Ohrdruf in der Corona-Pandemie in der Goldberghalle getagt.

In zehn Sitzungen wurden dieses Jahr an die 200 Beschlüsse gefasst.

Ohrdruf. Trotz der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen insbesondere im ersten Lockdown im Frühjahr hat sich der Stadtrat Ohrdruf in diesem Jahr zu zehn Sitzungen versammelt und an die 200 Beschlüsse gefasst. Außerdem habe es 25 Beratungen der vier Ausschüsse des Stadtrates gegeben, hat Stefan Schambach, der Ohrdrufer Bürgermeister, zusammen gezählt. "In der ersten Phase der Corona-Pandemie musste ich auch elf Eilentscheidungen treffen. Da ging es vorrangig um die Vergabe von Bauleistungen. Allerdings habe ich mich zuvor zumindest immer telefonisch mit den Fraktionsvorsitzenden dazu abgestimmt", so Schambach.

Es habe für den Stadtrat so viel zu tun gegeben, weil nach dem freiwilligen Zusammenschluss von Ohrdruf mit Crawinkel, Gräfenhain und Wölfis Anfang 2019 innerhalb von zwei Jahren alle Satzungen der einstigen drei Gemeinden und der Stadt angepasst und vereinheitlicht werden mussten. Das waren über 20. "Auch das ist uns gelungen, als letztes haben wir in der Dezembersitzung eine neue Grünanlagensatzung beschlossen", sagt der Ohrdrufer Bürgermeister.